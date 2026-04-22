Policía anuncia medidas para frenar consumo de combustibles por minería ilegal en el sur del Tolima

Tolima

El brigadier general Carlos Germán Oviedo, director de Carabineros de la Policía Nacional, confirmó que solo en el municipio de Ataco el consumo de combustibles como el ACPM aumentó en un 589 %, fenómeno que guarda estrecha relación con la problemática de minería ilegal en el sur del Tolima.

Pese a contar con cerca de 25 mil habitantes y apenas cuatro estaciones de servicio, el consumo de combustibles se disparó debido a la llegada masiva de maquinaria como retroexcavadoras, usadas para la extracción ilegal de oro.

“Eso nos quiere decir que ha incrementado la presencia de medios mecanizados que usan este tipo de combustible y hacia allá estamos trabajando con el Ministerio de Minas para poder fortalecer los cupos y restringir el ACPM o la gasolina que llega al municipio para ser utilizada en estos medios mecanizados”, detalló el director.

La cifra sobre el aumento había trascendido hace un par de meses, pero solo hasta ahora fue confirmada por una autoridad competente. Dicho aumento refleja el crecimiento exponencial de la minería ilegal en la zona, y uno de sus principales eslabones es el combustible, por lo cual las autoridades esperan atacarla restringiendo la cantidad de combustible que circula en municipios como Ataco.

Con relación a los operativos desplegados contra la minería ilegal desde el pasado mes de octubre, el oficial indicó que “hemos intervenido 18 puntos de extracción ilícita y hemos logrado la destrucción de 30 excavadoras. Estas excavadoras tenían la capacidad de extraer aproximadamente 1.600 gramos mensuales, con un valor en el mercado de aproximadamente 20.160 millones de pesos mensuales”.

Oviedo agregó que la minería ilegal se ha convertido en una de las principales fuentes de financiación para grupos armados como las disidencias de las Farc, que hacen presencia en la zona con el frente Ismael Ruiz, facción de alias Iván Mordisco. A dicha estructura se le ha afectado en más de $16.000 millones.

“Estamos trabajando para fortalecer mecanismos de control de medios mecanizados, para tener, obviamente, controles a la compraventa donde llevan este oro y poder dar resultados contundentes, no solamente en el departamento sino en el territorio nacional”, concluyó.