Aumentan a $50 millones la recompensa por el asesinato de Marly Ospina en Ataco, Tolima

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se sumó a la recompensa que las autoridades locales de Ataco ofrecieron por los responsables del violento homicidio de Marly Fernanda Ospina Castro, mujer de 29 años asesinada el pasado 3 de junio en un aparente intento de robo al interior de una vivienda.

La mandataria de los tolimenses anunció, por parte de su Administración, una recompensa de $30 millones, que se suman a los $20 millones que ya se estaban ofreciendo por parte de la Alcaldía de Ataco para ubicar a los delincuentes que asesinaron a la joven.

“Aquí en Ataco quiero decirle a toda la gente que aumento esa recompensa y ofrezco $30 millones más para quien dé información sobre esos delincuentes que le quitaron la vida a Marly”, dijo la mandataria en medio de su reciente visita al municipio.

Adriana Matiz también pidió a los oficiales de la Fuerza Pública acelerar las investigaciones para esclarecer pronto ese asesinato que conmocionó a los habitantes de este municipio del sur del Tolima, por el brutal ataque que recibió la joven en su vivienda, ubicada en el barrio La Cruz.

“Necesitamos resultados contundentes por el homicidio que se causó aquí en el municipio de Ataco contra una mujer trabajadora, una mujer humilde. Necesitamos resultados por la muerte de Marly. Y esos resultados, mis queridos coroneles, los queremos lo antes posible”, exigió.

De acuerdo con las primeras investigaciones reveladas, en el inmueble donde fue asesinada la joven funcionaba un negocio de compra y venta de oro, por lo que las autoridades no descartan esta línea de investigación como hipótesis del trágico hecho.

El crimen, al parecer, sería otra de las consecuencias de la “fiebre del oro” que vive desde hace varios meses Ataco por la minería ilegal.