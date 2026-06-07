Campaña de Iván Cepeda denuncia ataque con machete contra uno de sus voluntarios en Ibagué

Tolima

A través de su cuenta personal de X, el candidato Iván Cepeda denunció el violento ataque con machete que sufrió uno de sus voluntarios mientras realizaba actividades proselitistas de volanteo en las calles de Ibagué. En el video compartido por Cepeda se observa a un hombre que intimida y agrede con un machete al voluntario de su campaña.

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Gobierno de Ibagué, Francisco Espín, confirmó que el episodio se presentó en el barrio El Salado, a la altura de la carrera 12 con calle 147, durante la noche del sábado 6 de junio.

“La víctima se encontraba realizando proselitismo político a favor del candidato Iván Cepeda, momento en el que otro ciudadano lo agrede con un arma cortopunzante tipo machete”, puntualizó Espín.

El agredido fue identificado oficialmente como Juan David Amézquita, quien se dirigió a las instalaciones de la SIJIN y la Fiscalía para instaurar una denuncia por lesiones personales.

“Al agresor (pendiente por identificar) se le impuso un comparendo conforme al artículo 27, numeral 3, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. De acuerdo con las labores de indagación en el vecindario, al parecer el agresor es un paciente psiquiátrico”, agregó el secretario de Gobierno.

Por su parte, el candidato Cepeda manifestó que “acabo de poner en conocimiento de la autoridad competente este hecho para que se proceda contra ese peligroso individuo”.