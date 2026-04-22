Inició la Cumbre Glocal de Economía Circular en Ibagué con más de mil invitados

Ibagué

La alcaldesa Johana Aranda lideró la instalación de la Cumbre Glocal de Economía Circular, en un hecho histórico y sin precedentes que convirtió a Ibagué en la primera ciudad intermedia a nivel mundial en ser sede de la Mesa de Economía Circular de la OCDE.

Con un acto cultural y protocolario, la alcaldesa, junto al gerente de Ibagué Limpia, Milton Restrepo, abrió oficialmente el evento que reúne a más de mil invitados de todo el mundo.

“Abrimos esta Cumbre con esperanza, pero también con responsabilidad, porque lo que aquí se va a discutir no puede quedarse en un taller, en una charla; tiene que convertirse en decisiones, alcaldes”, afirmó la mandataria durante su intervención en el Complejo Cultural Panóptico, sede de la Cumbre.

Aranda destacó, además, varias acciones adelantadas en la ciudad y que confirman por qué la Capital Musical fue elegida en medio de un selecto grupo de grandes capitales, como París y Londres, que han organizado este importante encuentro en versiones anteriores.

Ante delegaciones de 30 países, decenas de alcaldes de diversas ciudades, representantes de la academia, empresarios y ciudadanos, Aranda aseguró que son las pequeñas acciones las que día a día generan grandes cambios y puso como ejemplo el tamal como un modelo de economía circular en la ciudad.

“El tamal no posee envases secundarios y utiliza ingredientes locales, lo que reduce la huella de carbono asociada al transporte, fortaleciendo la economía y los agrosistemas”, afirmó en referencia al plato insignia de la cultura gastronómica de la región.

De la misma manera, la mandataria mencionó varias iniciativas adelantadas por la Administración Municipal y que están encaminadas a romper el modelo lineal de “tomar, hacer y desechar”, como la reutilización de materiales usados en calles de la ciudad y el empleo de llantas de vehículos recicladas para la construcción y mejoramiento de vías en la zona rural ibaguereña.

“La economía circular es una decisión moral. Es la decisión de dejar atrás la lógica del descarte para abrazar la lógica del cuidado. Es la decisión de entender que el desarrollo no puede seguir construyéndose sobre el agotamiento de nuestros recursos, sino sobre la inteligencia que tenemos para reutilizarlos, regenerarlos y dignificarlos”, añadió.

Asimismo, la alcaldesa indicó que esta semana se puso en funcionamiento, en las antiguas instalaciones de una escuela del Cañón del Combeima, el primer vivero y laboratorio experimental de economía circular, resaltando que es posible adelantar procesos desde lo local que incidan en el cuidado de los recursos naturales a nivel global, más allá de los grandes centros de poder.

Este jueves, en el marco de la Cumbre, se reunirá por octava ocasión en la historia la Mesa de Economía Circular, que abarca gobiernos, expertos internacionales y académicos, quienes discutirán y definirán cómo se deben gestionar los recursos, entre ellos, el más preciado: el agua.