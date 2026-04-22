Conozca las medidas de seguridad que se adoptaron en Ibagué para la Cumbre de Economía Circular

Ibagué

La Secretaría de Gobierno de Ibagué expidió el Decreto 0201 del 21 de abril de 2026, mediante el cual se adoptan medidas de seguridad en sectores estratégicos del centro de la capital del Tolima en el marco de la Cumbre Glocal de Economía Circular.

En el documento se prohíbe el transporte de escombros, trasteos, cilindros de gas y recipientes con líquidos inflamables en el perímetro comprendido entre las calles octava y doce, y las carreras segunda y diez, desde las 6:00 de la mañana del 22 de abril hasta las 6:00 de la mañana del 24 de abril.

Se contempla también la restricción del sobrevuelo de drones en esta misma zona y horario, salvo aquellos que sean operados por la Fuerza Pública para mantener la seguridad.

También se prohibió el estacionamiento de vehículos dentro del área delimitada del evento, con el fin de facilitar la movilidad y las labores de seguridad.

“El objetivo de estas medidas es garantizar que este evento de talla nacional e internacional se desarrolle en condiciones de seguridad y orden. Invitamos a la ciudadanía a acatar las disposiciones y a contribuir con el buen desarrollo de esta cumbre que posiciona a Ibagué en escenarios importantes”, resaltó Francisco Espín, secretario de Gobierno de la Alcaldía de Ibagué.

Dato: el incumplimiento de estas medidas acarreará sanciones conforme a lo establecido en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, por lo que las autoridades harán controles permanentes para garantizar su cumplimiento.