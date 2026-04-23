Nuevo atentado contra líder social en el Catatumbo

Norte de Santander.

Fabián Andrés Cáceres Palencia, representante legal de la Asociación de Desplazados del Catatumbo (Asodescat), fue víctima de un atentado armado en la vereda Capitánlargo, zona rural del municipio de Ábrego, Norte de Santander.

Según la información conocida, el líder social se movilizaba en dos camionetas junto a otras personas cuando fueron interceptados por al menos siete hombres armados que les salieron al paso y dispararon en repetidas oportunidades. En medio de la acción, lograron continuar su recorrido y salir del lugar, llegando hasta el corregimiento La Ermita, en Ocaña, donde recibieron atención por parte de las autoridades.

En este hecho, Cáceres Palencia no resultó herido. Sin embargo, el caso genera preocupación debido a que no es la primera vez que es blanco de este tipo de ataques, los cuales se han registrado en el mismo sector.

Cabe recordar que en diciembre el líder social ya había resultado herido en un atentado ocurrido también en Capitánlargo, cuando hombres armados le dispararon mientras adelantaba labores comunitarias, causándole una lesión en la espalda. En esa ocasión fue evacuado por su esquema de protección y trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica.