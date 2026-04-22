Asamblea de Norte de Santander alista debate a la red pública hospitalaria

Norte de Santander

En el ejercicio de los controles políticos que realiza la Asamblea del Departamento de Norte de Santander proyecta un debate a la red pública hospitalaria.

Los diputados se muestran interesados en conocer el estado financiero y administrativo de la red pública hospitalaria ante la crisis que tiene el sector salud.

Diego Gonzáles, diputado dijo a Caracol Radio que “en ese trabajo que ha hecho la asamblea queremos saber inicialmente cual es la situación hoy del hospital Erasmo Meoz ante las deudas que tienen las Eps, el gobierno nacional por atención a migrantes, y en general su funcionamiento”.

Así mismo, el dirigente político dijo que “se trata de revisar como están las Empresas Sociales del Estado ESE de las subregiones y cual es la capacidad de respuesta en la atención a los nortesantandereanos”.

El diputado indicó que para la duma es prioridad conocer los recursos que mantienen la contingencia de respuesta a un sector que esta en una profunda crisis y que la región se ha quedado corta en el giro de recursos que debe hacer el gobierno nacional.