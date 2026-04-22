Autoridades frustran acción terrorista en San Calixto

Norte de Santander

En operaciones militares ofensivas adelantadas en la región del Catatumbo, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres n.° 11, orgánicas de la Fuerza de Tarea Vulcano de la Trigésima Brigada, lograron frustrar una acción terrorista atribuida al ELN en zona rural del municipio de San Calixto, Norte de Santander.

Durante el desarrollo de maniobras de movimiento y labores de búsqueda, tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano ubicaron e inutilizaron cinco medios de lanzamiento de artefactos explosivos improvisados con una altura aproximada de 100 centímetros, los cuales habrían sido instalados por integrantes de esta estructura criminal para atentar contra la Fuerza Pública que desarrolla operaciones sostenidas en esa zona del país.

De acuerdo con información preliminar, el propósito era afectar a las tropas como respuesta a la presión operacional permanente que ejercen las Fuerzas Militares en el Catatumbo, al norte del departamento.

Informó el Ejercito Nacional que tras la ubicación de este material, se procedió a realizar la revisión del área y la incautación y destrucción de estos medios de lanzamiento. Así mismo, se mantiene presencia y patrullajes constantes en la zona, con el fin de garantizar la seguridad de la población y de las tropas desplegadas en el sector.

La institución asegura que continuará desarrollando operaciones militares contundentes, sostenidas y coordinadas para neutralizar cualquier amenaza terrorista y proteger a las comunidades del nororiente colombiano.