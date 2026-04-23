MinSalud pide a Comisión de Acusaciones evitar interrogatorio presencial por caso SuperSalud

Caracol Radio conoció en primicia la carta en la que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, le solicita a la Comisión de Acusaciones de la Cámara que su interrogatorio, previsto para este viernes 24 de abril, no se realice de manera presencial, sino mediante certificación jurada.

El documento, enviado dentro del proceso por presuntas irregularidades en el nombramiento del superintendente de Salud, Bernardo Camacho, señala que “el artículo 271 de la Ley 600 de 2000 establece que el presidente de la República, el vicepresidente y los ministros de despacho rendirán su testimonio por medio de certificación jurada”, por lo que pediría que se le remita un cuestionario “indicando de manera sucinta los hechos objeto de declaración”.

Este proceso se origina por hechos ocurridos el 28 de octubre de 2025, cuando Jaramillo ejercía funciones presidenciales durante un viaje del presidente Gustavo Petro a Oriente Medio, momento en el que se dio el nombramiento de Camacho.

La demandante, la defensora de derechos en salud Yomar Riveros, asegura que el funcionario habría sido designado como superintendente pese a haber sido recientemente interventor de la Nueva EPS, lo que, según dijo, lo convertiría en “juez y parte”.

Riveros también sostuvo que Camacho fue multado por más de 2.117 millones de pesos por presuntos desacatos a tutelas, y advertió que en este caso “podría existir una utilización indebida de recursos públicos, un detrimento patrimonial y un presunto peculado por apropiación”.

Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura documentó que los “pagos efectuados en procesos de cobro coactivo por multas e incidentes de desacato” relacionados con Bernardo Camacho.