“Que caiga quien tenga que caer”: minsalud denunciará a juez por desvíos de recursos en AsmetSalud

A raíz de la información revelada por la Unidad Investigativa de Caracol Radio, sobre el juzgado Promiscuo de Concordia, en Antioquia, que se convirtió en el despacho judicial favorito para demandar a la intervenida AsmetSalud a través de aparentes decisiones judiciales “expres”, y que ordenó pagar más de $100 mil millones a clínicas que aparecen en el entramado de presuntos desvíos de los dineros de la salud a paraísos fiscales, el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, interpodrá una denuncia contra dicho juez, y trasladará el caso a los entes de contro.

“Ya pusimos la denuncia a raíz de la información que ustedes nos están dando para que intervengan las autoridades, en este caso, por supuesto, lo que debe de ser la función de un juez, que no puede estar conectado como se está conectando, en donde más de $100.000 millones han salido para unas determinadas IPS”, informó el Ministro de Salud.

La EPS AsmetSalud fue intervenida en julio de 2023, han pasado cuatro agentes interventores, entre ellos Rafael Joaquín Manjarrés; Javier Ignacio Cormane (quien enviaba vía correo información confidencial al polémico Mario Urán); Gloria Libia Polanía y el actual interventor, Raúl Andrés Munévar, (estos dos últimos) nunca notificaron al ministro de salud lo que estaba sucediendo con las órdenes de pago contra Asmet Salud.

El ministro dijo a Caracol Radio que tenía rumores de lo que estaba sucediendo con el juzgado de Concordia, Antioquia.

“Sí había oído en mis visitas a Antioquia que un juez en Concordia, Antioquia, estaba aceptando unas demandas que ponían en aprietos a algunas IPS, pero no sabía la magnitud, como ustedes lo están revelando, de los casos que tienen que ver con el ministerio de salud. Aquí hay algo supremamente irregular”, señaló.

¿Todo lo están haciendo a espaldas del gobierno?

El ministro respondió que estos actos se estarían realizando a espaldas del gobierno, fue claro y dijo que acudirá a las autoridades competentes y, ante las irregularidades de este caso, dijo que no importa quién deba caer para que responda por este asunto.

“No puede pasar que los recursos están quedando en manos de los corruptos y caiga quien caiga, que es lo que ha mandado decir el señor presidente Petro, deben caer de cualquier EPS que esté cometiendo actos irregulares”, indicó.

El ministro también señaló que este podría ser un nuevo episodio de los desvíos de los recursos de la salud 2.0, pues en este caso están utilizando un juez para cobrar dinero del que ni siquiera el gobierno sabe si verdaderamente corresponde a lo establecido.

“Lo más grave de todo es que comienza a correlacionarse esta investigación de ustedes con la que ha hecho la Contraloría y por supuesto la que nosotros también a través de la Superintendencia y el mismo Ministerio puede corroborar, inclusive, que tienen que ver con Venum Investments, que ustedes ya lo habían detectado, que pasa a través de capital en Brasil, y que por supuesto termina que las personas que están en todo esto han salido muchas de ellas, de Keralty”, dijo el ministro Jaramillo.

Noticia en desarrollo...