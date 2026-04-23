MinJusticia admite fallas en el Inpec y no puede asegurar que no haya más megafiestas en cárceles

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de las fallas en seguridad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) tras las megafiestas que se han presentado en cárceles como la de Itagüí y La Picota, pero reconoció que no puede garantizar que estos hechos se repitan.

“Sobre si yo puedo garantizar, la verdad es que no. Es decir, nosotros estamos haciendo todo lo que sea necesario. En las últimas semanas ha habido operativos en cada una de las cárceles y le pedí un informe al coronel Gutiérrez que me cuente cómo están hoy todos los pabellones de alta seguridad, que son cerca de 12 o 13”, afirmó.

¿Por qué están fallando los controles del Inpec en las cárceles?

Cuervo pidió devolverle al Inpec la facultad de contratar todo lo que tiene que ver con seguridad en las cárceles luego de que, según mencionó, Germán Vargas Lleras, cuando fue ministro de Justicia, creara la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), que actualmente se encarga de esas gestiones.

“El tema de cámaras los contrata la Uspec. Si no hubiera pasado lo de la fiesta, nadie se hubiera enterado (que no había cámaras). Entonces, debemos cambiar y devolverle al Inpec la facultad de contratar todo lo de seguridad”, indicó.

¿Cuándo trasladarán a jefes de bandas en Medellín?

El jefe de la cartera de Justicia explicó que ese traslado no tiene nada que ver con temas políticos, sino que es una “situación especial”, pues la decisión inicial era trasladarlos a todos, sin embargo, el presidente de la República, Gustavo Petro, aclaró que los que debían ser movidos son los que hicieron la fiesta.

Explicó que unos estaban en el patio 1 y otros en el patio 3, por lo que “la mesa de negociación y la Oficina del Alto Comisionado están identificado cuáles deben ser trasladados”.

¿Hay solución al tema carcelario en Colombia?

Para el ministro, el país debe invertir en infraestructura penitenciaria porque la mayoría de las cárceles “son viejas”. Incluso, comentó que en ciudades pequeñas hay centros penitenciaros en los que ingresan elementos prohibidos casi sin resistencia, pues hay poco control o su estructura permite que solo con lanzarlos desde la calle sean ingresados al penal.

Detalló que hay cárceles en donde ingresan estos elementos prohibidos usando drones que sueltan paquetes en los pabellones.

Otro de los factores que hacen que falle la seguridad en las cárceles, según reconoció al MinJusticia, es que “hay corrupción en integrantes de la guardia” del Inpec.

Ante estas situaciones, aseguró que, además de la inversión en infraestructura, también debe hacerse en tecnología, pues hay procesos como el conteo de presos que es “desgastante” porque debe ser manual. Asimismo, pidió modernizar el control biométrico y los equipos de rayos x.

Otro de los aspectos a mejorar es la de los horarios de los guardianes: “hay discusión sobre si deben ser 8 u 12 horas de trabajo”.

“Cuando suceden estos temas como en Itagüí y en La Picota, las personas comienzan a preguntarse si es tierra de nadie”, comentó.

Aconsejó que la justicia colombiana debe volver “al principio constitucional de que la prisión debe ser excepcional”.

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