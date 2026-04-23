Más de 2.000 armas blancas han sido incautadas por las autoridades en Armenia

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Armenia

En la ciudad refuerzan el plan despertar con el fin de garantizar la seguridad en la ciudad y generar operativos para la respectiva incautación.

Precisamente el secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez indicó que el plan despertar no solo conlleva levantar a los habitantes en situación de calle de algunos sitios sino realizar los registros correspondientes.

“El plan despertar no conlleva solo levantar a las personas en condición de calle de de algunos sitios de la ciudad, sino que implica eso, hacer la requisa a esas personas, porque recuerde que muchos de los lesionados y los homicidios dolosos se nos han venido presentando por personas con arma blanca. Entonces, primero el plan despertar, segundo se hace la requisa", indicó.

Resaltó que es clave este trabajo operativo y preventivo puesto que muchos de los lesionados y los homicidios son generados con armas blancas.

Enfatizó que diariamente establecen la incautación de cerca de 30 armas blancas por lo que a la fecha hay más de dos mil incautadas lo que refleja un buen balance de intervención para hacerle frente a los hechos delictivos de la ciudad.

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“Partamos de una cosa, solo esta mañana en una actividad operativa se incautaron más de 30 armas blancas en un lapso de 4 horas, se hicieron más de 60 requisas. Entonces, eso fue en un lapso de 6 de la mañana o de 5 de la mañana a 9 de la mañana. Entonces, todos los días se está incautando un número similar, yo diría, que al día de hoy van más de 2000 armas blancas incautadas", dijo.

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