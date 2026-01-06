Mujer resultó herida con arma blanca por un hombre que la atracó en Armenia

Mujer agredida con arma blanca por este hombre que la atracó en Armenia - Foto cortesía ciudadanía

Armenia

Mujer resultó herida con arma cortopunzante tras ser víctima de un violento intento de hurto mientras se movilizaba en bicicleta por el barrio Los Geranios, al norte de la ciudad de Armenia. Los hechos ocurrieron en la mañana del domingo 4 de enero, cuando la víctima regresaba de realizar actividad física en compañía de su familia.

La víctima, María del Pilar Pineda, relató a Caracol Radio que, la situación se presentó cuando un hombre de aproximadamente 23 años de edad, se encontraba consumiendo sustancias, y se le atravesó en la vía y le exigió que le entregara la bicicleta. Al oponerse al robo, el hombre forcejeó con ella, intentó derribarla y posteriormente sacó un arma cortopunzante, con la que la atacó causándole una herida en el brazo izquierdo. La víctima fue asistida por personal médico y la lesión requirió ocho puntos de sutura, sin comprometer su vida.

“Me aterró ver que no hay una seguridad completa, yo me sentí desprotegida porque es un sector muy concurrido y no vi presencia policial”. añadió Pineda.

María del Pilar pidió auxilio y fue atendida por un grupo de ciclistas que transitaban por el sector, quienes lograron retener al agresor. Finalmente, el hombre fue capturado y dejado a disposición de las autoridades competentes.

Indicó que en la mañana del lunes 5 de enero interpuso la denuncia formal ante la Fiscalía, con el fin de que quede constancia de lo ocurrido y se evite que esta persona vuelva a delinquir o cause daño a otros ciudadanos.

Finalmente, expresó su preocupación por la falta de presencia policial en este sector, frecuentado diariamente por deportistas y peatones, y pidió a las autoridades reforzar los patrullajes para evitar nuevos hechos de inseguridad.

“Quisiera que esto sirva para que la Policía haga más rondas, porque muchas personas salimos a hacer deporte y no nos sentimos seguras”, agregó María del Pilar.