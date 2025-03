En Quindío advierten de intimidación con arma blanca por largas filas en entrega de medicamentos

Armenia

El desespero de la comunidad es evidente y está generando casos de intolerancia puntualmente en el dispensario de medicamentos de la Nueva EPS en el municipio de Calarcá.

El personero de la localidad, Jorge Triana dijo que la situación se agudiza cada vez más puesto que falta personal y es evidente la improvisación lo que no permite una entrega eficaz generando el caos total.

“Es lamentable lo que está pasando porque entonces que a qué ha llegado las personas a intimidar con armas blancas a otros para hacerse un espacio en la fila. Entonces esto es lamentable porque estamos es generando un caos en toda la comunidad que tiene que reclamar su medicamento”, alertó.

“Yo tuve la oportunidad de hablar con los trabajadores de Discolmed, los que están allí, yo les dije, ”Mire, hagan de cuenta que un familiar de ustedes está con una situación de salud muy muy grave, muy lamentable y usted tiene que venir a pedir el medicamento acá a esta situación tan crítica. ¿Usted viene ¿Usted llega tranquilo? No va a llegar tranquilo, va a llegar en caos, va a llegar estresado, va a llegar a con ganas de gritar”, sostuvo.

Añadió: “Entonces, yo les decía que debían entender esa situación, incluso han llegado a intimidar a la persona que entrega turnos y que atiende la parte primera, digamos, de Discolmed. Hemos llegado a esos extremos”.

“También, obviamente, hay que decir, hay personas que quieren generar el caos para para pues lograr sus beneficios personales, eso también pasa, pero hay de todo, entonces si no hay un procedimiento, si no hay un una responsabilidad hoy de estos operadores, pues vamos a tener un criterio o unos hechos que lamentar, un perjuicio irremediable que es lo que no queremos”, advirtió.

Vale anotar que son 30.000 usuarios afectados de la Nueva EPS en Calarcá que representan el 33% de la población.