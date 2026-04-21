Desfiles de Piloneras y Jeep Willys en Festival de la Leyenda Vallenata: rutas y fecha para verlos

A pocos días de que inicie el ya reconocido Festival de la Leyenda Vallenata 2026 (nombrado Patrimonio Cultural de la Nación), se comienzan a conocer más detalles de lo que será su programación, siendo parte de esta el tradicional desfile de piloneras y Jeep Willys Parranderos .

Y es que para que se garantice la seguridad y la buena movilidad de los asistentes y concursantes, la Gobernación del Cesar, la Alcaldía de Valledupar y la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata anunciaron la implementación de una serie de medidas que derivaron en la estipulación de los siguientes horarios para esos eventos.

En Caracol Radio le contamos.

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¿Cuándo será el desfile de Piloneras? Esta es la ruta

Inicialmente, cabe recordar que este desfile cuenta con dos tipos de categorías: infantil y juvenil, y mayores. Cada una cuenta con un horario de desfile diferente.

Así, el desfile de la categoría infantil y juvenil se realizará un día antes del inicio oficial del evento: el martes, 28 de abril, a las 2:00 de la tarde.

La ruta de este tendrá como punto de partida la esquina del Hotel Sicarare, recorriendo toda la carrera novena hasta la glorieta ‘Pedazo de Acordeón’.

Por el lado de la categoría de mayores, el desfile será el miércoles, 29 de abril, a la 1:00 de la tarde.

Iniciará desde el Hotel Sicarare, recorriendo la carrera novena hasta la glorieta de la Pilonera Mayor.

¿Cuándo es el desfile de Jeep Willys Parranderos? Conozca la ruta

Por otro lado, este apartado del evento solo cuenta con una categoría. Así, el desfile de estos tradicionales vehículos se hará el sábado, 25 de abril, también previo al inicio oficial del festival, en el Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’, a las 3:00 de la tarde.

En esta ruta los carros recorrerán importantes vías como la calle 12, la carrera cuarta y la carrera 12, pasando por sectores como el Parque de Los Algarrobillos, el Centro Comercial Mayales Plaza, la glorieta de Los Músicos, el Obelisco y el barrio Los Fundadores.

La organización explicó que trayecto continuará por la avenida Juventud y Simón Bolívar, atravesando zonas como el Coliseo Cubierto, el Parque de la Vida y Los Cortijos, hasta llegar a la glorieta ‘Pedazo de Acordeón’, para finalmente retornar a la glorieta de la Pilonera Mayor y concluir nuevamente en el Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’, en donde se hará la inauguración oficial del festival.

¿Cuándo inicia el Festival de la Leyenda Vallenata y hasta cuándo irá?

El Festival de la Leyenda Vallenata de esta edición 2026 tendrá una duración de cuatro días en total.

El evento iniciará el próximo miércoles, 29 de abril, y finalizará el domingo, 2 de mayo.

¿En dónde se realiza el el Festival de la Leyenda?

La edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata se llevará a cabo en Valledupar, capital del departamento del Cesar.

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Cabe recordar que en esta edición se homenajeará a varios íconos de la música vallenata como Rafael Orozco, Israel Romero, el Binomio de Oro y Ómar Geles.

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