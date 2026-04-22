Agentes de Estados Unidos murieron durante operativo anti narco en México

El gobierno de Claudia Sheinbaum aseguró que ni las autoridades ni el ejército conocían la participación o presencia de funcionarios de la CIA en un operativo en Chihuahua. (Foto: Caracol Radio / Getty)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró tras una investigación que ni el ejército ni la cancillería sabían que dos agentes de Estados Unidos participaban en un operativo antidrogas realizado el fin de semana.

La gobernante izquierdista ha rechazado reiteradamente los ofrecimientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que agencias de seguridad e incluso militares de su país participen en operaciones contra el narcotráfico en territorio de México.

La presencia de los agentes estadounidenses se conoció el domingo después de que ambos murieran en un accidente de auto en el estado de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos.

El fiscal del estado de Chihuahua, César Jáuregui, informó el domingos que los “dos oficiales instructores de la Embajada de los Estados Unidos” fallecieron en un accidente “cuando regresaban del operativo de destrucción de laboratorios clandestinos” con funcionarios estatales.

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Contra la ley

Sheinbaum dijo que la participación de los dos agentes estadounidenses en el operativo contraviene la ley de seguridad nacional, reformada en 2020 por su antecesor y mentor, Andrés Manuel López Obrador, para limitar más la actuación de agentes extranjeros en el país.

El Congreso también aprobó en 2025 un cambio legal impulsado por Sheinbaum para endurecer las penas contra actividades de espionaje extranjeras, en medio de presiones de Trump para aumentar los esfuerzos en el combate a los cárteles.

“Hemos revisado si se informó a Relaciones Exteriores o a la Defensa Nacional o a la Secretaría de Seguridad y no se informó de la participación de estas personas”, dijo la mandataria.

“Manejo de drones”

Jáuregui, afirmó a varios medios que los estadounidenses estaban “dando un curso sobre el manejo de drones” en una comunidad ubicada a unas seis horas por carretera del sitio donde se realizó el operativo.

Según esta nueva versión de Jáuregui, los agentes estadounidenses “pidieron la colaboración para trasladarse junto con la caravana” en la que viajaban los agentes que retornaban de la operación antinarcóticos.

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Militares mexicanos actuaron en la destrucción de los laboratorios clandestinos, pero el ejército “no sabía que había personas que estaban participando que no eran ciudadanos mexicanos”, explicó Sheinbaum.

Reportes de prensa de Estados Unidos identificaron a los agentes como pertenecientes a la CIA, una información que Sheinbaum no confirmó.

La presidenta añadió que dialogará con la gobernadora de Chihuahua, la opositora María Eugenia Campos.