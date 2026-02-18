Libertad del exdirector del AMVA quedó en manos de un juez de segunda instancia

Medellín

Este martes se cumplió la apelación de la defensa de las víctimas del Área Metropolitana y la fiscalía, quienes se habían opuesto a la decisión del juez 27 penal municipal de control de garantías que había indicado que Juan David Palacio, exdirector de la entidad, no debía ir a la cárcel, hecho ocurrido el lunes 16 de febrero. Ante esta posición judicial se había reprogramado la actuación judicial para este martes 17 del mismo mes, cuya actividad se realizó por más de cinco horas.

Terminada la actividad formal de escuchar las apelaciones y las consideraciones de las partes. El togado remitió el proceso a un juez de segunda instancia que procederá a definir la libertad de Palacios.

Durante varias horas, el fiscal 40 argumentó de nuevo que las actuaciones presuntamente ilegales de Palacio sí lo hacían responsable y por ello debía ir a la cárcel para que siguiera atendiendo el proceso. Manifestó que sí era un peligro para la sociedad y el mismo proceso, ya que podía influir en los testigos, afectando la investigación de la fiscalía que se lleva a cabo en el presunto detrimento patrimonial de 2.400 millones de pesos. En lo que aseguró que lo había dejado plenamente probado en l a argumentación que derivó en la solicitud de cárcel por los presuntos delitos de interés indebido de contratos para terceros y peculado por apropiación.

El abogado de las víctimas, Abushihab Majer, hizo énfasis en el formateo de tres computadores del despacho de Juan David Palacio y en quienes intervinieron en ello, que serían contratistas contratados por él. La reestructuración de la planta de 25 cargos que pasaron de libre nombramiento y remoción a provisionalidad, además del daño en la cámara que cubría el archivo.

Frente a todas estas apelaciones, los abogados de los acusados destacaron que todas estas acusaciones necesitan un análisis más detallado y profundo. Por lo tanto, indicaron que no se podía aceptar lo que solicitaba la fiscalía y el abogado de las víctimas. Aunque en esta última audiencia hubo algo particular y es que el representante de la Procuraduría, pese a que no había solicitado apelación, sí lo hizo hoy; adhirió a la petición de cárcel para los judicializados.