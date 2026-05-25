Feria Popular Días del Libro de Medellín cierra su edición 20 con un aumento del 5 % en ventas

Medellín

La vigésima edición de la Feria Popular Días del Libro de Medellín concluyó con un incremento del 5 % en sus ventas respecto a la versión anterior, alcanzando una cifra superior a los $387 millones de pesos. El evento, de tres días de duración, se desarrolló en los alrededores de la Biblioteca Pública Piloto y el barrio Carlos E. Restrepo, en la comuna 11 (Laureles-Estadio), registrando una asistencia aproximada de 25.000 personas.

La feria contó con la participación de 80 invitados, más de 300 actividades y la presencia de diversos expositores, entre los cuales se incluyeron librerías locales como Palinuro, La Anticuaria, Los Libros de Juan, Haylibros, Al pie de la letra, Exlibris, Antimateria, Las letras del jaguar, La Librería de la Pascasia e Ítaca Librería. En el segmento de ejemplares leídos, se reportó la comercialización de 639 libros.

De acuerdo con los datos demográficos consolidados de la organización, el 65,3 % de los asistentes provino de los estratos 1, 2 y 3. Las comunas con mayor índice de afluencia fueron Robledo con un 23 %, Laureles-Estadio con un 19,4 %, y San Javier con un 8,5 %. Asimismo, se registró la presencia de habitantes de los corregimientos de Altavista, Santa Elena, San Cristóbal y San Antonio de Prado.

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Los géneros de mayor demanda comercial incluyeron la novela, el ensayo, el cuento y las publicaciones institucionales o de divulgación. Los títulos con mayores niveles de venta fueron La casa de los espíritus de Isabel Allende, Noches blancas de Fiódor Dostoyevski, Cadáver exquisito de Agustina Bazterrica, y la edición de Efrén Giraldo de la obra Medellín de Tomás Carrasquilla. Entre los textos recomendados por la organización con alta recepción destacaron obras de Leila Guerriero, Miguel de Cervantes, Julio Verne, Jon Fosse y Stanislaw Lem.

La programación académica y cultural incluyó clases maestras en la Casa de la Literatura San Germán dictadas por Lorena Salazar y Juan Manuel Roca. Las franjas formativas Jardín Lectura Viva y Manos a la Obra sumaron 275 actividades con un total de 3.969 participantes, mientras que la tarima artística y el Cuentódromo registraron 4.127 usuarios. Entre los conferencistas invitados estuvieron Héctor Abad Faciolince, Juan Luis Mejía, Víctor Gaviria, la ganadora del Premio Nacional de Novela Inédita 2025, Juliana Gómez Nieto, y el ganador del Premio Nacional Simón Bolívar 2025, Camilo Castañeda.

Santiago Silva Jaramillo, secretario de Cultura Ciudadana, señaló que estos resultados sectoriales se vinculan con el proceso que fundamentó la designación de Medellín como Capital Mundial del Libro 2027 por parte de la Unesco. La organización de esta edición de la feria fue gestionada por la Alcaldía de Medellín en alianza estratégica con las entidades EPM, Comfenalco y Comfama.