Usando seguetas y sometiendo a un agente, tres detenidos escapan de estación de Policía en Caucasia

Registran en Bogotá fuga masiva de presos en estación de Policía. Foto: Colprensa( Thot )

Caucasia, Antioquia

Tres hombres privados de la libertad se fugaron de la estación de Policía de Caucasia, ubicada en el barrio Los Almendros. Los evadidos fueron identificados como: José Armando Chantaca Meléndez, de 28 años, Francisco Javier Arias Olivero, de 30 años y Jhon Stiwar Espinosa Erazo, de 19 años.

Según la información oficial, los tres habían sido capturados por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Según el comandante de la estación, los reclusos escaparon alrededor de las 10:40 p.m. Utilizaron seguetas para cortar una de las rejas de la sala Transitoria de Privación de la Libertad. Luego sometieron al patrullero que se encontraba de turno, quien estaba a cargo de la custodia, le arrebataron las llaves y abrieron los accesos para huir del lugar.

Ante esta situación, la Policía activó de inmediato el plan candado en toda la jurisdicción. Se desplegaron patrullajes intensivos, se verifican posibles rutas de escape y se coordinan operativos con otras unidades policiales para ubicar y recapturar a los tres hombres.

Hasta el momento no se ha reportado su ubicación. Las autoridades hacen una invitación a la ciudadanía que cualquier información sobre su paradero sea reportada a la Policía Nacional.

Cabe indicar que la estación de Policía del barrio Los Almendros y la cárcel local han presentado problemas recurrentes de hacinamiento y limitaciones en infraestructura, lo que ha facilitado en momentos anteriores este tipo de evasiones.