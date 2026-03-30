¿Cómo será la remodelación del estadio Atanasio Girardot, en Medellín? Aquí los detalles

Colombia

Colombia atraviesa por un periodo de cambio en materia de infraestructura deportiva en donde algunos de los máximos escenarios de las principales ciudades están siendo remodelados o, por lo menos, en proceso de iniciar las obras.

Es el caso del estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’, de Bogotá; y el estadio Metropolitano, de Barranquilla.

Sin embargo, ahora el turno es para la ciudad de Medellín, que encabezada por el alcalde Federico Gutiérrez, se anunció la remodelación del estadio Atanasio Girardot, más teniendo en cuenta la oferta de entrenamiento y, principalmente la futbolística, pues allí disputan sus partidos de locales dos de los equipos más tradicionales del Fútbol Profesional Colombiano: Atlético Nacional e Independiente Medellín.

Por ello, en Caracol Radio le contamos todos los detalles.

¿Qué se hará en la remodelación del Atanasio Girardot? Lo técnico

Lo primero que se debe decir es que la remodelación de este importante escenario paisa tendrá una inversión de más de $750.000 millones para convertirlo en uno de los mejores de América Latina.

Así mismo, la idea es aumentar su aforo de 45.000 a 60.000 espectadores, con un tercer nivel, una cubierta que abarcará todo el escenario, silletería renovada, una mejor cancha y una fachada novedosa.

Adicionalmente, la silletería será completamente renovada, aumentarán las unidades sanitarias de 399 a 531. Habrá cuatro nuevas rampas de acceso para garantizar accesibilidad universal, la fachada será renovada y tendrá una nueva cubierta para todo el estadio, lo que quiere decir que las tribunas oriental, norte y sur ya no quedarán expuestas.

Zonas exclusivas como los palcos, los camerinos y cabinas de prensa también serán remodeladas.

Finalmente, y aún más relevante la gramilla del estadio será totalmente renovada.

¿Cómo será la remodelación del Atanasio Girardot? Lo estratégico

Ahora bien, aunque se pueda pensar que tras la remodelación el modelo del estadio cambiaría, la realidad es que no, la administración y operación seguirán bajo el Distrito de Medellín, esto significa que seguirá siendo 100% público.

La premisa es, entre otras cosas, construir sobre lo construido. Por ello, la estructura completa actual no se demolerá, se conservará.

Todo lo anterior porque el objetivo es llevarlo a estándares internacionales FIFA y Conmebol, lo que, incluso, ayudaría a Colombia en un futuro a poder ser anfitrión de una Copa del Mundo, por ejemplo.

Así, con la remodelación también se aportará a la economía de Medellín y del país: se generarán alrededor de 430 empleos directos.

Es en esa línea que, con esta transformación, Medellín se pone al nivel de los grandes estadios del mundo. Será comparable con el Santiago Bernabéu en Madrid, con el Allianz Arena en Múnich, con el Centenario de Montevideo y con el Monumental de Buenos Aires.