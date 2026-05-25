Esperan identificación de un cuerpo hallado envuelto en un costal en Manrique

Medellín, Antioquia

Un nuevo hecho concentra la atención de las autoridades de Medellín. Esto luego de que a la línea de emergencia del 123 llegara una denuncia sobre un objeto recubierto con un costal en una zona boscosa de la Comuna 3 Manrique, específicamente en el barrio Versalles.

El descubrimiento de lo que resultó ser el cadáver de una persona aún no identificada ha movilizado de inmediato a los organismos de investigación, quienes trabajan para esclarecer las circunstancias.

Según el reporte entregado por la Secretaría de Seguridad de Medellín, alrededor de las 4:00 de la tarde se recibió la llamada ciudadana que alertaba sobre un objeto envuelto en un costal, ubicado en una zona del barrio Versalles. De inmediato, unidades de la Policía Nacional activaron el protocolo de reacción y se desplazaron hasta el lugar indicado.

Al llegar al sitio, los uniformados confirmaron la presencia de un bulto debajo de un árbol. Los agentes reportaron un fuerte olor que emanaba del lugar, lo que levantó las sospechas sobre la presencia de un cuerpo en descomposición.

Las autoridades de seguridad de Medellín han señalado que será el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses quien determine con precisión las causas de la muerte, el tiempo de fallecimiento y, la identidad de la víctima.