Exmiembros del Ejército comparecieron ante la JEP por casos de falsos positivos en Santander.

Bucaramanga

En Bucaramanga se desarrolló una nueva audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz en donde comparecieron exmiembros del Ejército Nacional que hacían parte del Batallón de Infantería N°. 41 General Rafael Reyes Prieto, en el Batallón de Infantería Liviana N.°40 “Coronel Luciano D’elhuyar” y el Batallón de Infantería N°. 14 Antonio Ricaurte en Santander, por casos de falsos positivos presentados entre 2002 y 2008.

Mauricio García Cadena, magistrado de la sala definición de situaciones jurídicas de la JEP señaló que “tenemos a 23 comparecientes relacionados con seis hechos victimizantes, también la mayoría relacionados con el patrón de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada y estas audiencias se están realizando en razón de que la subsala número tres de la sala de definición de situaciones jurídicas priorizó a dos departamentos que son el Meta y Santander por la cantidad de hechos relacionados con este patrón”.

Agregó el magistrado que la sala avanza en resolver la situación jurídica de los comparecientes quienes son partícipes no determinantes en graves crímenes, es decir, no son catalogados como máximos responsables.

“No puede ser un balance como uno quisiera ideal, pero sí lo que se puede establecer es que en el intercambio de información que dan los comparecientes y en los aportes que dan las víctimas también se pueden ir esclareciendo los hechos y poder contrastarlo con lo que que ha hecho la justicia ordinaria hasta la fecha, que es lo que nosotros hacemos”, agregó el magistrado García Cadena.

Sobre el caso del general (r) Luis Cardozo que fue llamado a sometimiento en la JEP, confirmó el magistrado García Cadena que se asumió el conocimiento del caso y se espera en los próximos días poder empezar a escucharlo.