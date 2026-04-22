Exigen a Findeter cumplir plazos de las obras en el colegio Tecnológico de Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, hizo un llamado de atención a Findeter y al contratista encargado de las obras en el Instituto Técnico Dámaso Zapata, ante los retrasos en la ejecución del proyecto.

El mandatario recordó que hace tres meses se realizó una visita al lugar y se dejaron compromisos claros para avanzar en la obra. Sin embargo, pese a los seguimientos y requerimientos realizados por la administración, los avances no han sido los esperados.

Cristian Portilla, confirmó que se concederá una ampliación de plazo de un mes, solicitud que fue avalada por la Secretaría de Infraestructura y el rector de la institución, tras considerar que existen razones justificadas. Advirtió que este será el último margen otorgado.

“Todo nuestro apoyo, pero respetando los tiempos”, enfatizó el alcalde, al señalar que son cientos de estudiantes los que esperan mejores condiciones en su institución.

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El proyecto contempla nuevas aulas, áreas de talleres y la construcción de un coliseo en óptimas condiciones, luego de que el anterior fuera demolido. Según el mandatario, estas obras son importantes para dignificar la infraestructura educativa y responder a la demanda de la comunidad.

Reiteró el llamado a cumplir con el cronograma establecido, con el fin de que estudiantes, docentes y padres de familia puedan contar con un colegio moderno y acorde a su importancia histórica en la ciudad.