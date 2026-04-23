Elecciones de Juntas de Acción Comunal en Neiva contarán con acompañamiento institucional

Neiva

La administración municipal de Neiva ha venido adelantando, desde octubre del año anterior, un proceso de acompañamiento y fortalecimiento a las juntas de acción comunal, brindando asesoría y capacitación a líderes comunitarios en cada barrio y corregimiento. Este trabajo ha permitido preparar el camino para las elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo 26 de abril.

Gina Paola Rubio, de la casa de participación, comento que “durante este año, se avanzó en la conformación de los tribunales de garantías, paso fundamental para asegurar la transparencia del proceso electoral. Las votaciones están previstas, de manera general, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, aunque cada junta podrá definir su propio horario”.

Las autoridades reconocen que existen múltiples juntas de acción comunal en el municipio, algunas de ellas con dificultades organizativas, conocidas como “juntas de papel”. Sin embargo, destacan que se ha realizado un trabajo arduo para fortalecerlas y promover el compromiso de las comunidades, entendiendo que el éxito de estos espacios depende de la participación de sus integrantes.

Para la jornada electoral, se ha dispuesto un acompañamiento especial en al menos 20 sectores donde se han identificado conflictos internos. La Policía Nacional, la Personería, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Gobierno estarán presentes para garantizar el orden y la transparencia, promoviendo el respeto, la tolerancia y la sana convivencia en este proceso democrático comunitario.