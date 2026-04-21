Personería de Neiva hace seguimiento a denuncias contra agentes de tránsito

Neiva

La Personería de Neiva confirmó que actualmente adelanta ocho procesos disciplinarios relacionados con actuaciones de agentes de tránsito. De estos, tres se encuentran en etapa de investigación y cinco en indagación previa, conforme a lo establecido en la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario.

Las indagaciones previas corresponden a quejas ciudadanas en las que aún no se logra identificar con claridad al presunto responsable. En esta fase se adelanta la verificación de los hechos para determinar la posible participación de funcionarios y así avanzar hacia una investigación formal.

Jerson Bastidas, personero de Neiva, comento que “Por su parte, los procesos que ya están en etapa de investigación disciplinaria cuentan con mayores elementos de juicio, lo que permite establecer con más precisión la identidad del presunto autor y las circunstancias en que habrían ocurrido los hechos irregulares denunciados”.

La Personería reiteró su compromiso de actuar con responsabilidad y rigor, garantizando el debido proceso en cada caso. Las denuncias más recurrentes apuntan a presuntos abusos de autoridad, solicitudes de dádivas y comportamientos indebidos por parte de algunos agentes, situaciones que estarían derivando en estas actuaciones disciplinarias.