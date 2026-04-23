Devolución de Emsirva se daría entre mayo y junio de 2026

Desde la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP aseguran que la empresa ya cuenta con condiciones financieras estables, tras el pago del pasivo pensional.

Luego del anuncio de la Superintendencia de Servicios Públicos sobre la devolución de Emsirva a la ciudad, la Alcaldía de Cali proyecta que el proceso podría concretarse entre mayo y junio de 2026, aunque aún no existe un cronograma oficial.

La fecha clave es el 30 de junio de 2026, cuando finaliza el actual periodo de liquidación. Sin embargo, ese plazo podría modificarse si la Nación no alcanza a completar los trámites necesarios.

Más información Oficina de Patentes falló a favor de Frisby España y declaró caducidad de Frisby Colombia

El alcalde Alejandro Eder insistió en que la devolución debe hacerse con todas las garantías, incluyendo los más de 870 mil usuarios y con plena seguridad jurídica, en medio de disputas entre operadores privados y la empresa en liquidación por el control de estos clientes.

“Lo importante no es que nos devuelvan la empresa, es que nos devuelvan la empresa con los clientes, que ese es el principal activo que tiene la empresa. Hoy eso no está del todo claro debido a que la gerente interventora y la superintendencia no renovaron los contratos de operación en enero de este año. Nosotros queremos tener la certeza de parte de la superintendencia, que los usuarios son de la empresa, porque si no lo que harán es devolvernos una empresa emproblemada y con deudas, que eso no le conviene al pueblo caleño”, dijo Eder.

Por su parte Diego Hau, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP aseguró que la empresa ya cuenta con condiciones financieras estables, tras el pago del pasivo pensional y que dispone de recursos que permitirían inversiones en temas ambientales y de aseo en la ciudad.

Más información Egan Bernal sigue recortando diferencia en el Tour de Los Alpes: Así van los colombianos

“Hoy en los estados financieros de Emsirva se encuentran cerca de 80 mil millones de pesos disponibles de los cuales habrá que saldar todavía unos pasivos pendientes, pero se estima que se reciban alrededor de 65 mil millones de pesos disponibles para inversión. Lo que se tiene previsto con esos recursos es pagar un pasivo ambiental muy importante y es el cierre definitivo del antiguo vertedero de Navarro para convertirlo en un gran parque ecológico”, señaló.

El funcionario explicó que, una vez Emsirva regrese a manos de la administración, el servicio de aseo se seguirá prestando a través de terceros, como ocurre actualmente, debido a que la empresa no cuenta con equipos ni personal propio. Sin embargo, a largo plazo, el objetivo es que pueda operar directamente con sus propios activos.

Sobre las empresas que operarán, Hau aclaró que por ahora es el Gobierno Nacional el que debe definir, mediante procesos de licitación, qué compañías prestarán el servicio de aseo, acuerdos que podrían quedar firmados antes de la entrega y seguir vigentes cuando la ciudad reciba la empresa.

“Como EMSIRVA está a cargo del gobierno Nacional y esa convocatoria pública que fue abierta por parte de la gente liquidadora, será decidida en cabeza de ellos en este momento. Lo que estamos pidiendo es toda la transparencia en ese proceso y seguridad jurídica del mismo, dado que se anuncian esos pliegos que los contratos serían por 2 años, es decir, que estaría esta administración del alcalde Alejandro Eder asociada a unos contratos hasta el final de su mandato”, agregó.

Finalmente, desde la administración distrital señalaron que con el regreso de Emsirva, las decisiones sobre el servicio de aseo dejarán de tomarse desde el nivel nacional y pasarán a ser definidas directamente en la ciudad, lo que permitiría mayor autonomía para invertir recursos y responder de forma más ágil a las necesidades de los caleños.