Egan Bernal sigue recortando diferencia en el Tour de Los Alpes: Así van los colombianos

Egan Bernal durante la cuarta etapa del Tour de Los Alpes. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Egan Bernal sigue recortando diferencias en la clasificación general del Tour de Los Alpes, que este jueves tuvo su cuarta etapa con un recorrido de 167.8 kilómetros entre Arco y Trento.

El ganador de la jornada fue el corredor alemán Lennart Jasch, tras un acumulado de 4H28′06″, imponiéndose a los italianos Matteo Sobrero y Federico Iacomoni, quienes terminaron a 10″ y 11″, respectivamente.

De los tres colombianos en la competencia, dos terminaron con el pelotón principal, a 20″ de Lennart. El mejor corredor del país del día fue Egan Bernal en la décima casilla; mientras que Juan Felipe Rodríguez concluyó 16. La mala noticia estuvo en el abandono de Martín Herreño.

¿Cómo van en la clasificación general?

Si bien terminaron con el mismo tiempo, Egan Bernal logró bonificar 2″ a lo largo de la jornada, lo cual lo mantiene tercero, pero con la misma diferencia de su compañero, el neerlandés Thymen Arensman, a solo 4″ del italiano Giulio Pellizzari, líder de la carrera.

Juan Felipe Rodríguez figura en la casilla 24 de la clasificación general del Tour de Los Alpes, a 1′29 de Pellizzari.

¿Cómo será la última etapa?

Este viernes concluye el Tour de Los Alpes con un recorrido de 128.6 kilómetros entre Trento y Bozen/Bolzano, contando con dos puertos de montaña, uno de segunda y otro de primera categoría.