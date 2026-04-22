🔴EN VIVO Medellín vs. Boyacá Chicó: Duelo aplazado por la Liga Colombiana

El “Poderoso” recibe a Boyacá Chicó con la ilusión de seguir en la pelea por la clasificación, en una de las fechas pendientes del campeonato.

En uno de los partidos aplazados del calendario, Independiente Medellín se juega una de sus últimas cartas para mantenerse con vida en la lucha por un cupo a la siguiente fase. La reciente victoria ante Alianza le devolvió algo de esperanza, aunque su clasificación sigue dependiendo de otros resultados.

El panorama del conjunto antioqueño no es el mejor, especialmente en condición de local, donde ha dejado escapar varios puntos a lo largo del torneo. Aun así, cuenta con un antecedente favorable frente a Boyacá Chicó, ya que lleva una racha positiva enfrentándolo en casa, lo que podría ser un impulso anímico en este momento decisivo.

Por su parte, el equipo boyacense llega tras sumar un triunfo que le permitió cortar una mala racha, aunque su campaña ha sido irregular y marcada por la falta de gol. Sin victorias como visitante en el torneo, Chicó afronta este compromiso con la necesidad de sumar pensando no solo en cerrar dignamente, sino también en mejorar su situación en la tabla del descenso.

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