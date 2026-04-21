Cae cargamento de 1,3 toneladas de marihuana en la vía Pamplona–Cúcuta. / Foto: Policía.

Norte de Santander.

En un operativo de control vial en la vía Pamplona–Cúcuta, a la altura del kilómetro 120, sector Peaje Los Acacios, en jurisdicción de Los Patios, fue interceptada una camioneta que transportaba aproximadamente 1.300 kilogramos de marihuana.

El procedimiento se originó cuando uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Norte de Santander hicieron señal de pare a un vehículo con vidrios totalmente polarizados, cuyo conductor omitió la orden y emprendió la huida.

De inmediato se inició una persecución que permitió interceptar la camioneta metros más adelante.

Durante la verificación, los policías encontraron en el automotor 2.702 paquetes del estupefaciente, confirmando la magnitud del cargamento.

Según las primeras indagaciones, la sustancia era movilizada bajo la modalidad “kamikaze” y el vehículo cubría la ruta Corinto (Cauca)-Cúcuta, evidenciando un corredor de tráfico desde el suroccidente del país hacia la zona fronteriza.

En el operativo fue capturado Andrés Felipe Gutiérrez Cano, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía.

De acuerdo con información conocida en medio del procedimiento, el hombre se encontraba en comunicación por videollamada al momento de la interceptación y esta se interrumpió cuando las autoridades lograron detener el vehículo.

De manera preliminar, el capturado habría manifestado que fue contratado únicamente para conducir el automotor.

Con este resultado, las autoridades estiman una afectación a las rentas criminales cercana a los 650 millones de pesos y la salida de circulación de aproximadamente 1,3 millones de dosis que tendrían como destino diferentes regiones del país.

El caso continúa en desarrollo mientras avanzan las investigaciones para establecer posibles conexiones con estructuras dedicadas al narcotráfico y determinar la red logística detrás del transporte de este cargamento.