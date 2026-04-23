Continúan los cierres en la vía Barbosa que conecta Bucaramanga con Bogotá por protesta estudiantil

Continúan los cierres en la vía Barbosa–Bucaramanga, corredor que conecta con Bogotá, por una protesta de estudiantes de la sede Barbosa de la Universidad Industrial de Santander (UIS).

El bloqueo se mantiene desde hace dos días en el corregimiento de Cite del municipio de Barbosa. Hay paso intermitente: la vía permanece cerrada durante una hora y 40 minutos y se habilita el paso por 15 minutos en cada carril.

Contexto: Comunidad y estudiantes de la UIS protestan en la vía Barbosa a Bogotá y hay bloqueos intermitentes

La protesta responde al mal estado de la vía que conduce a la universidad, ubicada en zona rural. Según los estudiantes, las obras iniciadas en septiembre del año pasado fueron suspendidas y, tras la intervención, la carretera quedó en peores condiciones.

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“A pesar de que las obras de mejora supuestamente comenzaron en septiembre del año pasado, no ha habido ninguna mejoría y la vía está peor que antes. Las obras fueron suspendidas, no hay maquinaria ni personal trabajando”, explicó Juan Rafael Moreno, uno de los voceros de la movilización.

Aseguran que el deterioro de la vía ha provocado caídas y accidentes en los últimos días, especialmente por el barro y los huecos.

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Incluso, denuncian que algunos vehículos han quedado atrapados y que el acceso al campus se ha vuelto cada vez más difícil para estudiantes, docentes y administrativos.

Los manifestantes advierten que el paro podría mantenerse si no hay soluciones inmediatas. Piden intervención urgente en la vía, más allá de anuncios o mesas de diálogo.

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Entre tanto, las autoridades mantienen un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Barbosa para hacer seguimiento a la situación.

“Es fundamental avanzar en mecanismos de solución que no afecten a la comunidad y, al mismo tiempo, garanticen el derecho a la protesta”, se lee en el comunicado.