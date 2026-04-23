Abren convocatoria para descuento del 70% en peaje La Punta de la Mesa de los Santos, Santander

La Gobernación de Santander anunció la apertura de una convocatoria pública para acceder al descuento del 70% en la tarifa del peaje La Punta – Mesa de Los Santos, un beneficio que será personal e intransferible y aplicará únicamente para quienes cumplan con los requisitos establecidos en la resolución 0582 de 2026.

De acuerdo con el comunicado, el proceso inicia con una fase de verificación y depuración de los actuales beneficiarios, con el fin de validar la frecuencia mínima de tránsito. Quienes cumplan con las condiciones continuarán en el programa, mientras que los demás deberán postularse nuevamente.

¿Para quiénes aplica el beneficio?

El beneficio está dirigido a dos grupos principales: residentes de la zona de influencia del peaje y productores, comerciantes locales y prestadores del servicio de transporte público. Entre los requisitos se encuentran la presentación de documentos de identidad, tarjeta de propiedad del vehículo y certificados que acrediten residencia o actividad económica, según el caso.

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Como condición de permanencia, los beneficiarios deberán demostrar al menos ocho pasos por el peaje en un periodo de tres meses, salvo excepciones. Además, el proceso incluirá validaciones mediante cruce de información, revisión documental y controles en la estación de peaje.

La convocatoria abrió el 20 de abril, el listado preliminar se publicará el 30 de abril, el cierre será el 15 de mayo y los resultados finales se darán a conocer el 29 de mayo.

¿Cómo puede inscribirse?

Las inscripciones deberán realizarse exclusivamente a través del correo electrónico peajelapunta@santander.gov.co, y la información oficial será divulgada por los canales institucionales y las alcaldías municipales.

La Gobernación de Santander informó que continúan las mesas de diálogo y jornadas de socialización sobre las inversiones relacionadas con el peaje, en las que participan entidades como el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, que mantienen vigilancia sobre la operación y el recaudo en este corredor vial.