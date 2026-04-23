¿Cómo llegar a la Feria del Libro Bogotá 2026? Rutas en TransMilenio y SITP: planee su visita

Bogotá vuelve a abrirle las puertas uno de los eventos anuales que más visitados son durante su desarrollo: la Feria del Libro (FILBo), que ya se lleva a cabo desde este martes, 21 de abril, e irá hasta el próximo lunes, 4 de mayo.

Durante estas fechas se explorarán diversos aspectos de la literatura, no solo local, sino también internacional, pues India es el país invitado para esta edición número 38 de la FILBo.

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Ahora, el tema de la movilidad es muy importante. Por ello, en Caracol Radio le contamos cómo puede llegar al evento por medio del transporte público bogotano.

¿Cómo llegar a la Feria del libro en TransMilenio o SITP?

Si va la Feria del Libro en TransMilenio

Si usted viajará en el servicio troncal de TransMilenio, debe bajarse en la estación Corferias y una vez allí caminar unos pocos minutos hasta el recinto ferial de nombre homónimo.

Recuerde que esta estación está ubicada en la Calle 26, también conocida como la avenida El Dorado.

Si va a la Feria del Libro en SITP

Por otro lado, si usted usará los servicios zonales, conocidos como SITP, deberá bajarse en alguno de los tres paraderos que le dejamos a continuación, ya que son los más cercanos a Corferias.

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Avenida La Esperanza con carrera 40.

Avenida La Esperanza con carrera 37.

Calle26 con carrera 40.

¿Cómo planear el viaje en caso de no conocer con certeza las rutas y los servicios?

Si tiene dudas sobre la movilización puede usar la aplicación TranMiApp, allí puede planear su viaje simplemente escribiendo su punto de origen y su lugar de destino, de la siguiente forma:

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Una vez ingrese a la aplicación TransMiApp, haga clic en ‘planea tu viaje’.

Luego, escriba su punto de origen y destino.

Ya hecho esto, la aplicación le dará las mejores opciones de rutas que le sirven para completar su recorrido y otros detalles útiles. En este caso usted debe escribir como punto de destino ‘Corferias’.

La app le arrojará las diferentes rutas que puede tomar, tanto en servicio troncal como zonal, para acercarse a la Feria del Libro.

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