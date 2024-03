“No fue caprichoso declarar desierta la licitación de pasaportes”, abogado de Leyva

A las 9:10 de la mañana de este miércoles se dio continuidad al juicio disciplinario contra Álvaro Leyva, en la Procuraduría General. Esta vez, sobre la contestación del pliego de cargos proferidos al ministro de relación exteriores Leyva.

En este encuentro el abogado defensor, Yefferson Dueñas, señaló que aunque el pliego de cargos señala a Álvaro Leyva actuado de manera contraría a la ley y “caprichosa” al haber declarado desierta la licitación de pasaportes, esta decisión fue producto de la “discrecionalidad”.

“No estamos ante una decisión de declaratoria de cierta que sea producto del capricho. Es producto de la discrecionalidad, producto de la neutralidad, es una decisión fundamentada en las exigencias que establecen los principios de contratación estatal, particularmente los principios de transparencia y de selección objetiva que están previstos y es una decisión que además en el momento de ser resuelta o examinar el recurso de reposición, explica y deja muy claro que esta licitación no fue declarada de cierta porque hubiese un único proponente habilitado y creo que ese es uno de los grandes problemas en la forma como se ha pretendido mostrar este caso”, dijo.

Además agregó, “aquí el problema no es que se declare, que se haya declarado de cierta la licitación porque había un solo proponente, no, esto se declara de cierto porque se viola el principio de selección objetiva y a consecuencia de la violación del principio de selección objetiva sólo hubo un proponente, pero no porque haya solo un proponente es que se declara de cierta, sino por los graves problemas en la estructuración que afectaban el principio de selección objetiva es que se declara de cierta”, dijo.

Otra consideración preliminar importante que expuso el abogado defensor es que, Colombia, dice él, ha sido el único país en el mundo en el que se le inicia una investigación disciplinaría a un funcionario público que, como señaló evitó la adjudicación de un contrato que desde su estructuración estaba destinada a una única empresa.