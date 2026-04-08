Llaman a juicio al excanciller Álvaro Leyva por el caso pasaportes

La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia contra el excanciller Álvaro Leyva Durán, a quien señala como presunto responsable del delito de prevaricato por acción, en concurso homogéneo.

De acuerdo con el ente acusador, Leyva Durán habría expedido tres actos administrativos contrarios a la ley mientras ejercía como ministro de Relaciones Exteriores, con el propósito de obstruir la licitación 001 de 2023. Este proceso buscaba adjudicar el contrato para la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta el 31 de julio de 2026, por un valor cercano a los 559.000 millones de pesos.

El expediente quedó en manos de la magistrada Blanca Nélida Barreto, quien fijó la audiencia de formulación de acusación para el próximo 23 de abril a las 3:00 de la tarde.

Según la imputación, el exfuncionario habría adoptado decisiones “contrarias a derecho” durante el proceso de licitación pública para la adjudicación del servicio de pasaportes. Entre estas, se destaca la declaratoria de desierta del proceso en septiembre de 2023, pese a que la empresa Thomas Greg & Sons era, según la Fiscalía, la única que cumplía con los requisitos exigidos.

La decisión se dio en medio de la controversia generada por la instrucción del presidente Gustavo Petro de no continuar con el contrato adjudicado a dicha compañía, que durante años ha estado encargada de la impresión y personalización de los pasaportes colombianos, un servicio que exige altos estándares técnicos, consulares y diplomáticos.

La Fiscalía sostiene que estas decisiones habrían sido adoptadas de manera “caprichosa, tozuda y arbitraria”, configurando así una posible vulneración del ordenamiento jurídico en el ejercicio de la función pública.

Con la radicación del escrito de acusación, el proceso entra en una nueva etapa judicial que definirá si el excanciller debe enfrentar un juicio formal ante la Corte Suprema.