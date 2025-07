Lo que revela el intento de golpe de Estado de Álvaro Leyva

En Hora20 una mirada a los audios revelados por el País América, el periódico global en los que quedaría en evidencia la búsqueda de apoyos por parte del excanciller Álvaro Leyva para tumbar el presidente Gustavo Petro. Se analizó lo que esto implica, los efectos en la política y si son simples “habladurías”. Después, otra polémica con Ecuador y narcos, el supuesto papel del Presidente, mientras que en Colombia se sigue negando la extradición de los actores armados con los que se negocia.

Lo que dicen los panelistas

Juan Carlos Flórez, exconcejal de Bogotá, historiador y columnista, definió como una farsa lo que ha pasado con Álvaro Leyva, “es la farsa de una persona con carrera de Estado, ahí hay razón porque en su juventud fue ministro, es el título que tienen, entonces es importante subrayar lo de farsa porque es una persona que presenta una cantidad de juegos que él no maneja. En primer lugar, no se debe perder de vista no es posible un golpe sin respaldo de un sector de las Fuerzas Militares, pensemos en qué terminó el autogolpe de Castillo donde las ramas no salieron y terminó detenido”. Insistió que el excanciller no representa una fuerza importante, no hay evidencia de un complot, es una persona que lleva meses en una pantomima con cartas en la que le recuerda cosas sin pruebas, entonces ahí hay evidencias de que él habla en un proceso que es una farsa”.

De otro lado, dijo que es sorprendente el canibalismo con el que responde la propia izquierda en contra de la vicepresidenta Francia Márquez, “ella perdió hace tiempo el favor de Petro porque no le hizo la venia a Benedetti cuando llegó al Gobierno; ella fue condenada al ostracismo y no tiene papel de relevancia en el gobierno”.

Juan Diego Quesada, corresponsal en la Región Andina para El País, apuntó que los audios que dio a conocer revelan a alguien que ha estado en el centro de la política por 50 años, “alguien que se cree que puede llevar a cabo un plan de este tamaño, alguien que se tiene mucha fe. No hay presidente que haya sido destituido en historia moderna y que buscó apoyo por todos lados. Leyva tiene contacto con guerrilla y con muchos, él dice que quiere su apoyo y falta saber si lo logró o si estuvo en eso”. No obstante, insistió que lo 100% seguro es que sí estuvo en Nueva York reunido con asesores republicanos y con congresistas, “por eso ninguno lo niega y sobre conversación con Vicky él dice que no es golpista, pero no niega que estuvo en esto. Él habla de salvar democracia y esta terminología es difusa, es virar el timón; en ningún momento él lo reconoce, él habla de 20 días, no hay forma legal o constitucional de sacar en ese tiempo a un presidente”.

Sobre si el presidente Petro conocía sobre los audios revelados, dijo que como periodista le avisó muy tarde al Presidente porque le daba temor que él se adelantara y revelara que una investigación andaba sobre los intentos de golpe de Leyva, “esperaba una actitud de víctima como esto que ha hecho en los últimos años sobre conspiraciones denunciadas y que tuvieran algo de verdad y mucho de conspiranoia, cuando empezamos hablar de esto esperaba eso, pero no. Me comentó que había que confirmar que fuera real, le dijo que tengo fuentes, que hablé en EE. UU. y él dice que Leyva es un mitómano, pero fue curioso que el Presidente no supiera si era un tema serio o no; no es la actitud que esperaba del Presidente”.

Frente al caso de Manta y Ecuador, reveló que Petro y Noboa sí conversaron y que el presidente colombiano sólo le dijo a Noboa que le interesaba la liberación de Jorge Glass. En cuanto a la carta que llegó a la embajada en Quito, contó que Petro respondió con un “¿quién es Fito?” Cuando se habló sobre la carta.

Andrés Caro, cofundador de la Fundación para el Estado de Derecho, abogado, doctor en derecho, columnista, planteó que un intento de golpe de Estado es una ruptura constitucional, “Leyva no ha sido un hombre de Estado, ha sido una persona cercana a grupos armados ilegales, ha conspirado contra Estado y lo advertimos cuando lo nombraron. Uno podría decir ”siembra leyvas y recogerás tempestades”, es una persona desestabilizada y desestabilizante porque siempre quiere romper todo”. Manifestó que se tiene que rechazar ese intento de golpe, “el mandato se acaba 7 de agosto del 2026 y se debe proteger la institución del Presidente de la República y hay que ser claros con eso. Hay que hablar de los senadores y representantes gringos que deben responder y que la vice dé explicaciones, aunque no es muy claro que ella esté enterada de lo que decía Leyva”. De otro lado, manifiesta que Leyva habla de armados ilegales e insiste en un acuerdo nacional, “es refundar vía golpe o injerencia para dar más gabelas a sus amigos armados ilegales; él sigue en ese plan”.

Comentó que ante los audios no se puede comprobar si hay sedición o un delito político, con lo cual, cree que las autoridades deben investigar. Frente al argumento del golpe blando, dijo que el Presidente acusaba a la ultraderecha de quererlo tumbar, pero en este caso queda claro que era un exmiembro de su gobierno quien buscaba acabar con esta administración.

Para Martha Alfonso, representante a la Cámara por la Alianza Verde, el excanciller es una persona desestabilizada ante lo que se escuchó en los audios y lo que revelan las cartas de los últimos meses, “uno no lo puede reconocer como una actitud de un hombre de Estado como lo fue Leyva por varias décadas, gobiernos y procesos de paz. En el ocaso de su vida política reacciona de una manera así, y encuentro en su lenguaje y sus formas desesperadas una persona desestabilizada, herida en lo más profundo en su ego y reacciona más con su sentimiento que con la razón”. Destacó que Leyva es una persona muy bien relacionada en el contexto de la política internacional, con grupos al margen de la ley y que, por tanto, utiliza ese relacionamiento para sacar su visceralidad y cobrársela al Presidente por sacarlo.

Remarcó que es una estrategia de desestabilizar como lo es el golpe blando, “hoy todos salimos a rechazar esto porque es injerencia, pero durante las últimas semanas y tres años ha habido muchas formas de desconocer la dignidad presidencial”.