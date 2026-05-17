Deudas de EPS ponen en alerta a la Red de Salud del Oriente de Cali

La situación fue expuesta en una mesa técnica, donde la red pidió acompañamiento de los entes de control para exigir el pago de las deudas. Foto: ESE Oriente.

Cali

La Red de Salud del Oriente de Cali alertó sobre la difícil situación financiera que enfrenta por las deudas de varias EPS y los retrasos en los pagos, situación que ya está afectando la prestación de los servicios de salud.

Según la entidad, EPS como Coosalud, Emssanar y Asmet Salud presentan retrasos en los pagos y algunos desembolsos sólo se han realizado parcialmente.

“En la Red de Salud del Oriente tenemos dos modalidades de contratación, una es la cápita y la otra, el evento. La cápita tiene un pago que debe ser anticipado; sin embargo, en noviembre de 2025 y en abril, Emssanar solo nos ha pagado un porcentaje. Además, en los meses de enero, febrero y marzo los pagos no se realizaron con la oportunidad esperada. A esto se suma que nuestra cartera asciende a $39 mil millones, de los cuales hoy tenemos conciliados $14.800 millones, pero no nos han dado una fecha de pago”, señaló Sandra Velásquez, gerente de la red.

La funcionaria también advirtió sobre las barreras que enfrentan para remitir pacientes hacia otros prestadores complementarios, afectando la continuidad de los tratamientos y la atención especializada.

“Desde nuestro servicio de urgencias, el hospital Calo​s Holmés Trujillo y desde Desepaz vemos esas barreras a la hora de remitir a los pacientes hacia prestadores complementarios. Tenemos pacientes con estancias que superan los 600 días y es preocupante la situación que se presenta con ellos”, aseguró.

La situación fue expuesta en una mesa técnica, donde la red pidió acompañamiento de los entes de control para exigir el pago de las deudas y agilizar la atención de los pacientes represados.