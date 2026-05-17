Madre denunció trabas de EPS para tratamiento de su hijo con enfermedad huérfana

Desde la EPS SOS aseguran que ya se evaluó el caso, se entregó la nutrición requerida y se avanzó en la programación de las atenciones pendientes del menor. / Getty Imagenes

Cali

Las demoras en la entrega de medicamentos, insumos y tratamientos continúan afectando a pacientes del sistema de salud en Cali, especialmente a quienes padecen enfermedades huérfanas y dependen de atención permanente y especializada.

Ese es el caso de Mayra Cajicá, madre de un bebé de 18 meses diagnosticado con síndrome de Costello, quien denunció presuntas trabas de la EPS SOS para autorizar medicamentos, citas y alimentación especializada que requiere el menor para su tratamiento.

Según relató, tras varios meses sin respuestas, el niño se descompensó por falta de nutrición, ya que necesita alimentación especial de manera constante.

“Hace más de cinco meses no me entregan insumos, no me entregan guantes, no me entregan gasas ni medicamentos. Lo que finalmente rebosó la copa fue que no tenía con qué alimentar a mi hijo, se descompensó por la falta de la alimentación especializada que requiere”. detalló la mujer.

La situación desencadenó un altercado en la sede de la EPS en el barrio San Fernando, hasta donde llegó para reclamar la entrega de los servicios pendientes.

La mujer aseguró además que ha interpuesto tutelas y que continúa enfrentando dificultades para acceder a procedimientos y exámenes médicos necesarios para el tratamiento del menor.

Caracol Radio consultó con la EPS SOS y según lo señalado por María Alexandra Molina, médico a cargo de la cohorte de enfermedades huérfanas de la entidad, ya se evaluó el caso, se entregó la nutrición requerida y se avanzó en la programación de las atenciones pendientes del menor para continuar con el manejo multidisciplinario de acuerdo con su patología.

No obstante, la madre aseguró que la alimentación entregada no corresponde al tiempo formulado por los especialistas, pues, según indicó, debía recibir nutrición para 90 días y solo le fue suministrada la correspondiente a un mes.