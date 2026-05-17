Alta accidentalidad en Cali este fin de semana, la mayoría de las víctimas son motociclistas

Ocho casos de accidentes se han presentado en Cali durante el fin de semana, dejando siete personas sin vida y varios lesionados. En la mayoría de los siniestros las víctimas fueron motociclistas.

Duvier Ossa gestor operativo del Centro de Gestión (CEGES) de la Secretaría de Movilidad hizo referencia a los diferentes casos, comenzando por el de una mujer peatón, de aproximadamente 58 años quien fue atropellada por un bus del MIO en la carrera primera con calle 55 y 56 y falleció en la vía. Este caso ocurrió el viernes 15 de mayo aproximadamente a las 7:30 de la mañana.

Lea también: Disidente de las Farc fue enviado a prisión por enfrentamientos contra el Ejército en el Valle

El segundo caso también ocurrió en la carrera primera con calle 54, se trató de una mujer motociclista de 30 años que, según la hipótesis, habría perdido el control de la moto, sufre volcamiento y ella es expulsada contra un árbol falleciendo en el lugar. El hecho ocurrió entre el viernes y el amanecer del sábado.

El siguiente caso involucra un motociclista de 21 años que choca con un poste y fallece en la vía. El accidente ocurre el sábado 16 de mayo alrededor de las 11:40 de la noche en la calle primera con carrera 62 al sur de la ciudad.

El cuarto siniestro ocurre en la calle Primera C con carrera 70, también al sur de la ciudad, donde chocan dos motociclistas y uno de ellos fallece, la víctima tenía aproximadamente 44 años de edad, según Duvier Ossa en este caso habría dos lesionados “al parecer, hay dos lesionados que aún no han sido reportados en ninguna clínica de la ciudad y estamos en este momento investigando el tema. Este hecho también ocurre en la madrugada, más o menos, a las 3:30 de la mañana”.

Le interesa: Deudas de EPS ponen en alerta a la Red de Salud del Oriente de Cali

El quinto caso ocurre en la calle 84 con carrera tercera norte donde un motociclista de 31 años colisiona con un automóvil, el hecho ocurre a las 4:10 de la mañana.

El siguiente ocurre alrededor de las 4:20 de la mañana de este domingo 17 de mayo en la calle 70 con 28D, donde un motociclista de 29 años aparentemente sufre volcamiento y colisiona con el separador.

Otro caso de siniestralidad ocurre en el oriente de la ciudad en el barrio el Vallado en la carrera 43A Bis con calle 53, donde se confirma el fallecimiento de un motociclista.

Finalmente, se reporta un accidente, al parecer por exceso de velocidad, a la altura del retén forestal donde resultan involucrados dos vehículos y deja cuatro personas lesionadas.

Por su parte, desde la Secretaría de Movilidad se aseguró que continuarán con operativos interinstitucionales en toda la ciudad donde se están priorizando los puntos de mayor accidentalidad

Además, recomendó a los conductores acatar las normas de tránsito, respetar las autoridades, planificar los viajes, no conducir en estado embriaguez, respetar los semáforos y mantener los límites de velocidad.