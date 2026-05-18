EPS SOS en Cali asegura que ya garantizó atención y nutrición a menor con síndrome de Costello
La respuesta se dio luego de que una madre denunciara públicamente que su bebé de 18 meses no recibía desde hace varios meses la alimentación y atención especializada
La EPS SOS respondió a las denuncias realizadas por Mayra Cajicá, madre de un bebé de 18 meses diagnosticado con síndrome de Costello.
La madre aseguraba haber enfrentado retrasos en la entrega de alimentación, medicamentos e insumos para su hijo.
Lea también: Madre denunció trabas de EPS para tratamiento de su hijo con enfermedad huérfana
Frente a los señalamientos, María Alexandra Molina, médica encargada de la cohorte de enfermedades huérfanas de la SOS, explicó que desde esta área “se realiza el gerenciamiento de la enfermedad desde la navegación del paciente”.
Además, indicó que “el viernes 15 de mayo se garantizó la entrega de la nutrición a la señora Mayra Cajicá y la programación de las atenciones prescindibles del menor para continuar con la atención multidisciplinaria de acuerdo a la patología del paciente”.
Le interesa: Deudas de EPS ponen en alerta a la Red de Salud del Oriente de Cali
No obstante, pese a la respuesta entregada por la EPS SOS, la madre sostiene que recibió alimentación únicamente para 30 días y no para 90, como habría sido formulado por los especialistas que tratan a su niño.
Andrea Mesa
Comunicadora social y periodista y licenciada en historia, egresada de la Universidad del Valle con...