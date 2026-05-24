Mineros artesanales del Pacífico se reunirán en una Mesa Técnica en el ministerio de Minas

Más de 17 mil vehículos permanecieron represados durante los bloqueos registrados en la vía Buga-Buenaventura durante cinco días.

Luego de una reunión sostenida con delegados del Gobierno Nacional, ministerios y entidades competentes, se logró avanzar en acuerdos que permitieron la apertura de la vía Buenaventura – Loboguerrero, que estuvo bloqueada desde el martes 19 hasta este sábado 23 de mayo.

Se pactó una reunión de alto nivel para este 27 de mayo de 2026, en la que se abordarán temas fundamentales como:

Proceso de contrato de concesión

Subcontrato de minería de formalización

Intención de formalización y diversificación económica

Mesa técnica con el Ministerio de Defensa

El ministerio del interior, el ministerio de Ambiente, el ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional Minera, atendieron este llamado en medio de una situación que afectó la movilidad, el abastecimiento y la tranquilidad de miles de bonaverenses.