La Policía capturó en el Tolima a un sujeto que tenía en su poder un arma de fuego tipo Mini Uzi

Tolima

El coronel, John Vargas, comandante de la Policía en el Tolima, entregó detalles de una operación que se realizó en el municipio de Lérida con el fin de impactar a organizaciones de delincuencia que operan en esta zona del departamento.

En medio del procedimiento fue capturada una persona conocida con los alias de ´Mono´ o ´Veneco´ de 28 años de nacionalidad extranjera, quien tenía en su poder un arma de fuego tipo Mini Uzi, calibre 9 milímetros, de fabricación americana, con dos proveedores y un silenciador para la misma, sin el respectivo permiso para porte o tenencia.

Dato: también fueron incautados 86 cartuchos calibre 5.56 milímetros para fusil y un equipo móvil celular.

“El capturado, junto con el arma de fuego, la munición y los elementos incautados, fue puesto a disposición de la Fiscalía 16 Seccional de Ibagué, por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Actualmente se encuentra en audiencia virtual para la definición de su situación jurídica”, dijo el coronel, John Vargas.

Caracol Radio conoció que el arma de fuego incautada será objeto de un estudio balístico por parte de peritos especializados de la Policía con el fin de establecer su posible participación en hechos de homicidio en esta zona del Tolima.

“Con este resultado, la Policía Nacional en el Tolima reafirma su compromiso en la lucha contra los delitos que afectan la vida y la seguridad de los ciudadanos, e invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho sospechoso a través de la línea 123 o ante la patrulla de Policía más cercana, garantizando absoluta reserva”, puntualizó el oficial.