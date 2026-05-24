Un bus chocó contra un tren cañero en plena vía Panamericana en el Valle: tres heridos

Un aparatoso accidente de tránsito entre un bus que transportaba trabajadores y un tren cañero dejó tres personas heridas en la vía que comunica a la ciudad de Palmira con el corregimiento de Amaime, en el Valle del Cauca.

El fuerte choque provocó graves daños en la parte delantera del bus y dejó atrapado al conductor entre las latas del vehículo, específicamente en sus extremidades inferiores.

Según informó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Palmira, tras recibir el reporte de la emergencia fueron despachadas una máquina de rescate, dos ambulancias y 10 unidades bomberiles para atender la situación.

Al llegar al sitio, los organismos de socorro iniciaron las labores de liberación del conductor, quien permanecía atrapado dentro del vehículo tras el impacto.

La Policía de Tránsito y Transporte confirmó además que otras dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las causas del accidente registrado en este corredor vial del Valle del Cauca.