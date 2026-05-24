Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

24 may 2026 Actualizado 18:44

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cali

Un bus chocó contra un tren cañero en plena vía Panamericana en el Valle: tres heridos

El conductor del bus quedó atrapado tras el fuerte accidente

Un bus chocó contra un tren cañero en plena vía Panamericana en el Valle: tres heridos

Un bus chocó contra un tren cañero en plena vía Panamericana en el Valle: tres heridos

Un bus chocó contra un tren cañero en plena vía Panamericana en el Valle: tres heridos
Añadir Caracol Radio en Google

Un aparatoso accidente de tránsito entre un bus que transportaba trabajadores y un tren cañero dejó tres personas heridas en la vía que comunica a la ciudad de Palmira con el corregimiento de Amaime, en el Valle del Cauca.

El fuerte choque provocó graves daños en la parte delantera del bus y dejó atrapado al conductor entre las latas del vehículo, específicamente en sus extremidades inferiores.

Según informó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Palmira, tras recibir el reporte de la emergencia fueron despachadas una máquina de rescate, dos ambulancias y 10 unidades bomberiles para atender la situación.

Al llegar al sitio, los organismos de socorro iniciaron las labores de liberación del conductor, quien permanecía atrapado dentro del vehículo tras el impacto.

La Policía de Tránsito y Transporte confirmó además que otras dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las causas del accidente registrado en este corredor vial del Valle del Cauca.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir