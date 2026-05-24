Caen presuntos ladrones tras robo de cinco cargas de café en finca de Caicedonia, Valle

Dos hombres fueron capturados tras ser señalados de participar en un hurto cometido en una finca cafetera ubicada en la vereda Samaria, zona rural del municipio de Caicedonia, en el norte del Valle del Cauca.

De acuerdo con la información entregada por la Policía, los hechos se registraron cuando varios sujetos ingresaron al predio y, presuntamente, intimidaron a sus habitantes para robar cinco cargas de café, teléfonos celulares y otros elementos de valor.

Tras recibir la alerta sobre el hurto en progreso, uniformados activaron el denominado “Plan Candado”, desplegando operativos de búsqueda y control en las vías rurales y accesos al municipio.

Durante las labores fue interceptado un vehículo en el sector conocido como Mirador La Suiza. En el procedimiento fueron capturados dos hombres que se movilizaban en el automotor.

Según las autoridades, a los detenidos les fue hallada un arma traumática que, al parecer, habría sido utilizada para intimidar a las víctimas durante el robo.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto calificado y posteriormente un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

La carga de café recuperada fue devuelta a su propietario y tendría un avalúo comercial superior a los 12 millones de pesos.