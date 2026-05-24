En aguas del Pacífico la Armada incauta embarcación con cerca de dos toneladas de cocaína

Con esta incautación dejaron de ingresar más de 89 millones de dólares a las arcas financieras de las estructuras narcotraficantes y se evitó la comercialización de cerca de cinco millones de dosis de estupefacientes en las calles del mundo.

En una operación de interdicción marítima desarrollada por la Armada de Colombia en aguas del Pacífico, fueron incautadas cerca de dos toneladas de clorhidrato de cocaína, así como equipos de comunicación, que eran transportados a bordo de una embarcación tipo pesquero, tripulada por cuatro hombres de nacionalidad colombiana.

El operatico de desarrolló a 250 millas náuticas de Buenaventura, cuando la Patrullera Oceánica ARC “20 de Julio” detectó mediante sus radares un contacto sospechoso.

De inmediato, una Unidad de Reacción Rápida de Guardacostas se desplazó hasta el punto indicado, donde realizó la interdicción a la embarcación. Tras la verificación a esta motonave, fueron hallados costales de diferentes tamaños, que, por sus características, se asemejarían a sustancias ilícitas.

El personal y el material fueron trasladados hasta la Estación de Guardacostas de Buenaventura, donde el personal de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía, realizó la Prueba de Identificación Preliminar Homologada, determinando que se trataba de 1.930 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Con esta incautación dejaron de ingresar más de 89 millones de dólares a las arcas financieras de las estructuras narcotraficantes y se evitó la comercialización de cerca de cinco millones de dosis de estupefacientes en las calles del mundo.