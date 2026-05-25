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25 may 2026 Actualizado 13:58

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Cali

Trabajos de energía este lunes 25 de mayo en Cali y Yumbo

Mantenimiento y modernización.

Foto : EmCali

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Cali
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Energía

Reparaciones

  • El Cortijo – Calle 11 Oeste con carrera 52B (Circuito Pueblo Joven)
  • Parcelación Los Morales, Dapa – revisión de red (Circuito Feeder IV)

Suspensión temporal del servicio (7:00 a.m. – 5:00 p.m.)

  • Benjamín Herrera – Carrera 12 entre calles 30 y 33A

(Instalación de cable ecológico – Circuito Floresta)

Trabajos sin suspensión

  • Barrio Bolívar, Yumbo – Calle 15 con carrera 5

(desmonte y adecuación de redes dentro de “Operación Cali sin Enredos”)

Alcantarillado

Limpieza y mantenimiento

Canal Oriental – barrios El Vergel y Antonio Nariño

Limpieza de sumideros

  • Eucarístico y Champagnat – inician en la calle 8 con carrera 38.

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