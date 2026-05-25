Trabajos de energía este lunes 25 de mayo en Cali y Yumbo
Mantenimiento y modernización.
Energía
Reparaciones
- El Cortijo – Calle 11 Oeste con carrera 52B (Circuito Pueblo Joven)
- Parcelación Los Morales, Dapa – revisión de red (Circuito Feeder IV)
Suspensión temporal del servicio (7:00 a.m. – 5:00 p.m.)
- Benjamín Herrera – Carrera 12 entre calles 30 y 33A
(Instalación de cable ecológico – Circuito Floresta)
Trabajos sin suspensión
- Barrio Bolívar, Yumbo – Calle 15 con carrera 5
(desmonte y adecuación de redes dentro de “Operación Cali sin Enredos”)
Alcantarillado
Limpieza y mantenimiento
Canal Oriental – barrios El Vergel y Antonio Nariño
Limpieza de sumideros
- Eucarístico y Champagnat – inician en la calle 8 con carrera 38.