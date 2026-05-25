Cae en Buenaventura presunto narco y jefe sicarial de la banda “Los Espartanos”

Fueron capturadas diez personas señaladas de integrar las bandas criminales “Los Shottas” y “Los Espartanos”, estructuras vinculadas a hechos de violencia, extorsión y narcotráfico en el Distrito Buenaventura, Valle.

La operación policial y militar se desarrolló mediante tres diligencias de allanamiento, controles a vehículos y registros a personas en diferentes sectores urbanos del puerto.

Durante los operativos, las autoridades incautaron tres pistolas con 35 cartuchos, un revólver con tres municiones y una granada de fragmentación IM-26. Además, fue inmovilizado un vehículo y recuperada una motocicleta que había sido reportada como hurtada.

Entre los capturados se encuentra Antony Morán, alias “Pérez”, de 41 años, quien según las investigaciones sería presunto cabecilla de “Los Espartanos” y coordinador de acciones sicariales de esa estructura criminal en medio de la confrontación armada con “Los Shottas”.

De acuerdo con la comandante de la Policía Valle, general Sandra Liliana Rodríguez, alias “Pérez” tendría 22 años de trayectoria criminal y habría pertenecido al Frente 30 de las extintas FARC-EP.

Las autoridades indicaron que presenta antecedentes judiciales por delitos como homicidio, secuestro, rebelión, concierto para delinquir, tráfico de armas, uso de menores para actividades ilícitas y narcotráfico.

La investigación también señala que sería el encargado de coordinar rutas de narcotráfico hacia países de Centroamérica y que tendría vínculos cercanos con alias “Pecueca”, señalado cabecilla financiero de “Los Espartanos”, capturado en Costa Rica por narcotráfico, lavado de activos y homicidio.

Según las autoridades, los detenidos estarían involucrados además en extorsiones al comercio y hurtos a personas para financiar las actividades ilegales de estas organizaciones.

Las armas incautadas serán sometidas a análisis balísticos para determinar si fueron utilizadas en homicidios recientes ocurridos en Buenaventura.

La motocicleta recuperada habría sido hurtada el pasado 20 de marzo durante un atraco a una mujer, presuntamente cometido por integrantes de “Los Shottas”.

Con este operativo, las autoridades informaron que ya son 110 las capturas realizadas este año contra estructuras criminales en Buenaventura: 56 de “Los Espartanos”, 44 de “Los Shottas” y 10 de “Los Chiquillos”.

Los capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. Un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.