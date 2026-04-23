Captura de Maduro ha provocado mayor confianza en el comercio entre Colombia y Venezuela: FITAC

Norte de Santander

Tres meses y medio después de la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos y la administración del país norteamericano sobre Venezuela, desde la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional - FITAC - dan a conocer que hay mayor confianza en la región, para adelantar intercambio comerciales con el vecino país.

Sandra Guzmán, presidente de FITAC capítulo Norte de Santander, aseguró a Caracol Radio que “se ha creado más confianza y a raíz de que se ha creado más confianza, Estados Unidos también ha liberado de ciertas restricciones económicas que tenía sobre Venezuela. Eso lleva a que las operaciones de comercio exterior sean más fluidas en cuanto a los medios de pago de dichas operaciones, tanto de exportación como de importación”.

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Resaltó que de momento, no se ha incrementado las exportaciones a Venezuela, pero hay un panorama positivo que da cuenta que esto podría presentarse durante los próximos meses, a medida que la economía de Venezuela mejore.

“Entonces, no se han incrementado las exportaciones a Venezuela, pero tampoco se ha disminuido considerablemente, estamos como en un rango estable de dichas operaciones. Pues justamente esa confianza esperemos que en los próximos meses se traduzca en mayor actividades aduaneras por parte de esta frontera entre Norte de Santander con el estado de Táchira”.