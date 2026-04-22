Una docena de locales han cerrado en Le Champ por retrasos en obras de La Gran Vía

Cerca de doce locales comerciales han cerrado en el centro comercial Le Champ debido a los retrasos en las obras de La Gran Vía, situación que tiene a los comerciantes al borde del colapso económico tras casi tres años de intervenciones inconclusas.

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Así lo advirtió Karol de la Torre, encargada de relaciones públicas y administrativa del centro comercial, quien describió un panorama crítico que ha llevado a propietarios y administradores a recurrir a mecanismos legales como derechos de petición y acciones de tutela, ante la falta de respuestas claras sobre la continuidad del proyecto.

“Nosotros teníamos 44 locales, luego pasamos a 37. En estos dos últimos meses cerraron 6 locales; en total, llevamos 11 locales cerrados por la obra. Entonces, ¿cuántos más tienen que cerrar? A nadie parece interesarle la pérdida de estas personas, esta herencia que le están dejando a sus hijos, su patrimonio. Hay familias con deudas gigantes; les estamos haciendo descuentos en la administración. El centro comercial está flotando sin salvavidas porque lo dejaron abandonado”, afirmó.

Obras se retrasarán un mes más

Sin embargo, las obras de La Gran Vía tendrán un mes adicional de retraso debido al rediseño del manejo de aguas lluvias.

“Un mes de atraso ya lo tenemos claro. Debíamos entregar el 16 de julio, según el contrato, pero lo hemos aplazado un mes más porque tomamos una decisión. Primero, tuvimos problemas con el contratista y algunos inconvenientes jurídicos que ya están totalmente resueltos. Lo más importante es que decidimos hacer un manejo de las aguas pluviales dentro del mismo esquema, la misma contratación y la misma vía”, precisó el gobernador Verano.

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El centro comercial Le Champ señaló que no ha habido apoyos económicos ni medidas de mitigación para los comerciantes afectados, mientras que el flujo de visitantes se ha reducido a cerca del 10 % de su capacidad habitual.