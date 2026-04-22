Clausuran temporalmente restaurante en el aeropuerto Cortissoz por riesgos sanitarios

La Secretaría de Salud de Soledad ordenó la clausura temporal de un establecimiento de expendio de alimentos ubicado en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, tras evidenciar múltiples irregularidades que representan un riesgo para la salud de los consumidores.

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La medida fue adoptada luego de una visita de inspección, vigilancia y control realizada por la Oficina de Alimentos, en la que el equipo técnico detectó incumplimientos en las condiciones higiénico-sanitarias.

Entre los hallazgos más relevantes se encuentran prácticas inadecuadas en la manipulación y almacenamiento de alimentos. Según el informe, en el área de producción se observó la disposición conjunta de proteínas crudas con verduras listas para el consumo, lo que configura un escenario de contaminación cruzada y eleva el riesgo de enfermedades de origen alimentario.

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Asimismo, las autoridades evidenciaron acumulación excesiva de grasas y restos de alimentos en diferentes superficies, lo que refleja fallas en los procesos de limpieza y desinfección. Estas condiciones, advirtieron, favorecen la proliferación de microorganismos y plagas.

Otro de los puntos críticos fue la presencia de un desagüe con agua estancada, generando malos olores y constituyéndose en un foco potencial de contaminación. La situación se agrava debido a que este se encontraba ubicado debajo de un equipo de refrigeración destinado al almacenamiento de alimentos preparados, aumentando el riesgo de contaminación directa.

Ante la gravedad de los hechos, la Secretaría de Salud aplicó una medida sanitaria de seguridad consistente en la clausura temporal del establecimiento, la cual se mantendrá hasta que el responsable implemente las acciones correctivas necesarias y se verifique el cumplimiento de las condiciones exigidas.