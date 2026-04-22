Sergio Fajardo pide a los medios hacer un debate sin censura: “estoy listo, yo no pongo condiciones”

El candidato presidencial Sergio Fajardo les envió una carta a la opinión pública y a los medios de comunicación en la que pide organizar un debate “sin censura, sin exclusiones y sin trampas”.

En la comunicación, Fajardo señaló que en Colombia deberían ser obligatorios los debates con todos los candidatos para fortalecer la democracia. Además, aprovechó el espacio para cuestionar las reglas que ha exigido el candidato Iván Cepeda para debatir, entre ellas la exclusión de los candidatos de centro.

“Su predisposición es bienvenida, pero no es aceptable que busque condicionar el debate con censura de temas o exclusiones de opciones políticas. Eso no sería un debate, sería una trampa y un engaño, y ninguna otra candidatura debería entrar en ese juego", mencionó en referencia al candidato del Pacto Histórico.

Y resaltó la necesidad de que los electores escuchen a los candidatos y conozcan sus programas de gobierno, al igual que sus personalidades.

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“Los debates no los organizan los candidatos a su antojo, conveniencia o criterio. Lo hacen los medios de comunicación -públicos y privados- y/o con la colaboración de las autoridades electorales", destacó.

Por último, se mostró dispuesto a asistir a un debate para demostrar que "Colombia es mucho más que una confrontación entre petrismo y uribismo, y entre petrismo y antipetrismo”.

“Estoy listo, yo no pongo condiciones, no pongo límites ni exclusiones. Solo el respeto y el compromiso por la verdad. Hay alternativa", dijo.

“Si el debate avanza con censuras y exclusiones será una farsa, un escenario para la polarización y la fractura”, concluyó.

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